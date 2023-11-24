Дания выделит Украине сотни миллионов долларов в 2023 году

Правительство Дании выделит фонду поддержки Украины дополнительные 337 миллионов долларов в 2023 году, сообщает Минобороны королевства. Lenta.ru
«Выделяя значительные средства в 2025—2027 годах, мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании», — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. RT на русском
Согласно информации министерства, в 2025 году Киеву направят 10,5 млрд крон ($1,54 млрд), годом позже — 7,4 млрд крон ($1,08 млрд), а в 2027 году — 5,6 млрд крон ($820 млн). Газета.Ru