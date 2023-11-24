Дания выделит Украине сотни миллионов долларов в 2023 году

«Выделяя значительные средства в 2025—2027 годах, мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании», — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. RT на русском