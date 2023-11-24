Север Газы окрестили непригодным для жизни

Северная сторона сектора Газа и одноименный город в палестинском анклаве, вероятно, станут непригодны для жизни по итогам израильской кампании против ХАМАС в регионе, пишет Associated Press. Как заявил агентству политолог из университета «Аль-Азхар» в Газе Мхаймер Абусад, Газа уже стала одним большим «городом-призраком», поэтому палестинцам фактически некуда возвращаться.

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Как отмечает AP, схожие оценки дают и другие палестинские эксперты, а также местные жители. К примеру, представитель палестинской правозащитной группы Al Mezan Джулия Марини считает, что потребуется много лет для восстановления региона, а эксперт RAND Рафаэль Коэн призывает палестинцев готовится к длительной жизни в палаточных лагерях.

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Один из жителей пригорода Газы заявил AP, что никогда не сможет вернуться в свой дом из-за ужасной ситуации на севере анклава. Агентство подчеркивает, что некоторые палестинцы сомневаются в возвращении в эту часть региона не только сейчас, но и после полного завершения боевых действий.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.