Опубликовано видео с огромными разломами в центре исландского города

Teлеканал Russia Today опубликовал видео с огромными разломами, появившимися в центре исландского города Гриндавик. Трещины образовались в результате вулканической активности.

На ролике, снятом с дрона, видно, как из разломов поднимается пар. По данным RT, рядом с разломами дежурят полицейские и спасатели.

В середине ноября вулканологи предупредили, что город Гриндавик с населением в четыре тысяче человек, расположенный в юго-западной части Исландии, может быть частично разрушен из-за извержения вулканов на полуострове Рейкьянес.

В районе Гриндавика начали появляться трещины, из которых лава может начать выходить на поверхность, предупреждали ученые.

После серии землетрясений на полуострове власти Исландии объявили там чрезвычайное положение. С конца октября на Рейкьянесе зарегистрировали около 24 тысячи землетрясений, 800 из них — за один день.