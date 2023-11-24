Премьер-министр Японии ночью сбежал из своей резиденции в отель

Японский премьер по неизвестной причине не стал ночевать в резиденции
Японский премьер-министр Фумио Кисида по неизвестной причине провел минувшую ночь в гостинице, а не в своей резиденции. Об этом сообщает телеканал NHK.
В публикации уточнятся, что Кисида приехал в свою резиденцию вечером, после посещения фестиваля Ниинамацури, проходившего в Императорском дворце. Примерно через полтора часа он покинул резиденцию и поехал в отель.
По словам представителей правительства, в жилом помещении резиденции «возникла проблема с оборудованием и требовался ремонт». При этом называть конкретную причину он не стал, сославшись на соображения безопасности.
Официальная резиденция премьер-министра Японии расположена в токийском районе Тиеда. Она представляет собой отреставрированное пятиэтажное здание, построенное в 1920 году.
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