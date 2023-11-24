Премьер-министр Японии ночью сбежал из своей резиденции в отель

Японский премьер-министр Фумио Кисида по неизвестной причине провел минувшую ночь в гостинице, а не в своей резиденции. Об этом сообщает телеканал NHK.

В публикации уточнятся, что Кисида приехал в свою резиденцию вечером, после посещения фестиваля Ниинамацури, проходившего в Императорском дворце. Примерно через полтора часа он покинул резиденцию и поехал в отель.

По словам представителей правительства, в жилом помещении резиденции «возникла проблема с оборудованием и требовался ремонт». При этом называть конкретную причину он не стал, сославшись на соображения безопасности.