Генсек ООН переключился с Украины на проблемы Антарктиды

Генсек ООН Антониу Гуттериш посетил Антарктиду и призвал страны G20 «взять климатический кризис под контроль». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Гуттериш приехал в Антарктиду накануне 28-й конференции членов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

«Лед здесь тает рекордными темпами, поднимая уровень моря и подвергая опасности жизни и средства к существованию на побережьях по всему миру. Давайте возьмем климатический кризис под контроль. Давайте защитим Антарктиду, чтобы защитить себя», — призвал он.

Генсек ООН добавил, что рассчитывает на «амбициозные и заслуживающие доверия» шаги стран «Большой двадцатки» по итогам COP28. Среди этих шагов он указал создание фонда возмещения ущерба, оказание всей обещанной финансовой поддержки, обеспечение чистой энергии «для всех» к 2030 году, поэтапный отказ от ископаемого топлива.