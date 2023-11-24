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«Запад обречен на провал»: читатели китайской газеты о словах Путина на саммите G20

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Президент России Владимир Путин на саммите лидеров G20 назвал подрыв газопровода «Северный поток» «актом государственного терроризма», направленным на ликвидацию одного из главных энергетических конкурентов Запада, пишет Guancha. Читатели китайской газеты согласились с Путиным, один из них назвал атаку на «Северные потоки» «злодейским актом американского государственного терроризма».

Другой комментатор отметил, что во времена канцлеров Германии Гельмута Коля и Герхарда Шредера, а также президента Франции Жака Ширака Европа все еще была одной из крупнейших мировых держав, но теперь европейские политики стали «домашними собачками американского империализма». Он заявил, что «их единственная цель - продать интересы своей страны ради получения личной прибыли». Еще один читатель заявил, что «позиция Запада обречена на провал», а другой отметил, что Путин говорит о терроризме, «когда некоторым не хватает смелости».

«Конец эпохи поддержки Украины»

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала правопопулистская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Как

сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent. Теперь одна из немногих нидерландских партий, призывавших прекратить военную поддержку Украины, скорее всего, станет ключевым членом коалиционного правительства. А Вилдерс, бойкотировавший выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в мае 2023 года, может стать следующим премьер-министром.

При премьере Марке Рютте Нидерланды были верным союзником Украины, направляя помощь и возглавляя международные усилия по поставке F-16, но результаты выборов могут означать конец этой эпохи, отмечает украинское издание. Победа PVV способствует «растущему беспокойству, что эта тенденция может распространиться по всему Евросоюзу», заявила политолог Юлия Солдатюк-Вестервельд. Ранее Вилдерс заявлял, что ЕС сам спровоцировал украинский кризис, также политик выступал против соглашения об ассоциации ЕС с Украиной и критиковал русофобию.

Bloomberg: банки ОАЭ стали строже к российским компаниям

Российские компании, базирующиеся в ОАЭ, оказались под «более пристальным вниманием» со стороны местных банков, так как власти США усилили давление на Абу-Даби, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон борется с путями обхода санкций, которые использует Россия.

ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после начала украинского кризиса. Многие российские компании начали открывать счета в местных банках, но в последнее время банки все чаще отказывают фирмам из РФ, поскольку ОАЭ «проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка США». Страны из этого списка сталкиваются с более строгим контролем со стороны Вашингтона. По данным Bloomberg, банки ОАЭ начали требовать от российских компаний больше документов.

В Нидерландах подростка задержали за нападение на правого политика

В Нидерландах задержали второго подростка по делу о нападении на главу правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде,

пишет NL Times. Политика ударили пивной бутылкой по голове на предвыборном мероприятии в Гронингене 20 ноября.

Ранее по делу о нападении уже был задержан 15-летний школьник. Суд Гронингена постановил, что он останется под стражей на 14 дней. Какая роль в нападении на Боде была у каждого из задержанных, не уточняется. Боде, которого госпитализировали после атаки с травмой головы, назвал случившееся «политическим нападением».

В ЦАХАЛ начали призывать беженцев в Газе не возвращаться домой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала разбрасывать над сектором Газа листовки, призывающие местных жителей не возвращаться в их дома на севере сектора. Об этом сообщает Times of Israel. В листовках подчеркивается, что, несмотря на четырехдневное перемирие, север сектора Газа все еще остается зоной боевых действий.