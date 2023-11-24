В Китае посоветовали европейским странам обновить устаревшее мировоззрение»

Украинский кризис показал, что Европе пора перестать воспринимать весь мир как «джунгли» и начать взаимодействовать с другими странами с учетом того, что мнение международного сообщества о ситуации на Украине разительно отличается от европейского. Об этом пишет в своей статье для китайского издания «Хуаньцю шибао» директор Европейского института Китайской академии международных исследований Цуй Хунцзянь.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО.

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В октябре 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне украинского кризиса назвал цивилизованную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые вторгаются в отлаженный механизм европейской жизни. Слова дипломата вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Чиновник в ответ заметил, что под словом «джунгли» подразумевал разнообразные военные конфликты в макрорегионе.

По мнению Цуй Хунцзяня, украинский кризис показал «к удивлению и разочарованию европейцев», что мнение международного сообщества сильно отличается от того, что господствует в Европе, как в плане взгляда на украинский кризис, так и в понимании происходящих изменений в мире.

В частности, по его словам, европейцы осознали, что большинство стран не принимают европейско-американскую цель, гласящую, что «Украина не может проиграть, а Россия не может выиграть». Также мировое сообщество не разделяет стремление Европы отдалиться от Китая ради сохранения последовательной политической позиции с США, а наоборот расширяет торгово-экономическое сотрудничество и социальные обмены с КНР.

Китайский политолог уверен, что перед Европой встал вопрос о том, что «большинство населения планеты не разделяет и не поддерживает европейские ценности и институты», на что указывают и трудности с ассимиляцией приезжающих в европейские страны мигрантов.

«Если вопрос мультикультурного сосуществования не будет решен, ЕС попадет в порочный круг постоянного противостояния между привлекательностью и идентичностью», —констатировал он.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, Европе необходимо перестать мыслить категориями «демократия против автократии», начать сотрудничать, в том числе со странами Глобального Юга, и не зацикливаться «на западной идентичности».