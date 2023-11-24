В Китае оценили дипломатический этикет Путина

В Китае отметили уважительное отношение президента России Владимира Путина, которое резко контрастирует с заявлениями западных политиков и, особенно, с поведением американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет infoBRICS.

14 ноября глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В ходе своего первого визита в США за шесть лет Си Цзиньпин также провел переговоры с президентом Джо Байденом.

Американские СМИ отметили, что в ходе них стороны «добились значительных прорывов в нескольких ключевых областях». Однако в ходе пресс-конференции по итогам встречи Джо Байден заявил, что продолжает считать своего китайского коллегу «диктатором».

Дипломатический этикет является совершенно неизвестным понятием для Соединенных Штатов, их политические элиты, очевидно, думают, что это совершенно нормально называть мировых лидеров «диктаторами». Однако в МИД Китая уже оценили это высказывание как «безответственную политическую манипуляцию», констатирует обозреватель Драголюб Боснич.

В свою очередь президент России Владимир Путин направил послание, в котором поприветствовал российско-китайское стратегическое сотрудничество и высоко ценил развитие отношений между двумя странами.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», – отмечается в приветствии, которое глава России направил участникам юбилейного десятого заседания диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая».

Дружеские высказывания российского президента и его глубоко уважительный, дипломатический тон контрастируют «с небрежным использованием Байденом слова «диктатор»» и показывают резкую разницу того, как Москва и Вашингтон проводят внешнюю политику, отмечается в статье.