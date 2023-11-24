Пока вы спали: МИД об угрозе химоружия в Балтийском море и противостояние в ЕС

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Маск считает, что противостояние в Европе становится все сильнее

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Градус конфликта в Европе повышается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска.

По его словам, это происходит «с каждым годом, если не месяцем».

Так бизнесмен отреагировал на высказывание обозревателя Яна Майлза Чонга о приближении Европы к гражданской войне.

МИД РФ: поднятие НАТО химоружия из Балтийского моря приведет к катастрофе

Деятельность стран НАТО, Евросоюза и Совета государств Балтийского моря, связанная с поднятием из Балтийского моря затопленного химического оружия времен Второй мировой войны, может привести к глобальной катастрофе.

Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет URA.RU

WP: Байден теряет поддержку молодежи из-за отказа поддержать прекращение огня в Газе

Популярность главы Соединенных Штатов Джо Байдена среди молодых избирателей сокращается из-за его неготовности выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, некоторые молодые избиратели разочаровываются в том, как президент Байден реагирует на происходящее. Они рассматривают возможность проголосовать за кандидата не от демократов или республиканцев, или не голосовать вовсе.

Речь идет о том, что Байден не выступил однозначно за полное прекращение огня в секторе Газа.

Группировка "Юг" сбила на донецком направлении 12 беспилотников ВСУ

Российские войска в течение суток сбили на донецком направлении 12 беспилотников противника, а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает ТАСС.

Также отражены две атаки штурмовых групп украинской армии, нанесены поражения живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка.

Украина потеряла убитыми и ранеными до 280 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре пикапа.

СМИ: больницам в секторе Газа не хватает поставляемых медикаментов даже на день

Прибывающих в сектор Газа медикаментов не хватает местным больницам даже на один день, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Ряд медицинских учреждений до сих пор испытывают острую нехватку топлива для электрогенераторов. 200 грузовиков с медикаментами в день недостаточно для больниц в секторе Газа.

В больнице мучеников Аль-Аксы заканчивается топливо, что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии.

Постпредство РФ в Вене призвало США вернуться к СВПД по ядерной программе Ирана

Москва призывает власти Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании к возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вместо попыток помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

В 2015 году эти страны подписали с Тегераном СВПД, чтобы преодолеть кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность.