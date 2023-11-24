В парламенте Ливии заявили об отношениях с Россией на самом высоком уровне

Спикер ливийского парламента Агила Салех заявил, что отношения между Ливией и Россией находятся на очень высоком уровне. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что Москва признает законность органов государственной власти, избранных ливийским народом.

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"Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает законность в Ливии, и, следовательно, наши отношения находятся на высоком уровне, как и с другими дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев", - указал Агила Салех в интервью с журналистами.

Агила Салех назвал поддержку России для Ливии "крайне необходимой", так как она способствует подтверждению законности парламента страны. "Государственная Дума ясно выразила свою поддержку избранной власти, и этот шаг имеет большое значение для подтверждения законности власти, выбранной ливийским народом", - добавил он.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: одно восточное правительство под руководством Фатхи Башаги и другое в Триполи под руководством Абделя Хамида Дбейбы.