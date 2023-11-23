Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил встречу Организации Договора о коллективной безопасности в Минске (ОДКБ). В октябре его также не было на саммите СНГ в Бишкеке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал поведение «некоторых союзников» провокационным, вероятно, намекая на представителей из Еревана. Кто посетил саммит и почему глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег перестать пугать друг друга угрозами — в материале NEWS.ru.

Путин: «Страны ОДКБ не приемлют терроризм»

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В четверг в Минск прилетел президент России Владимир Путин, чтобы принять участие в саммите ОДКБ. В Telegram-канале Кремля была опубликована видеозапись, на которой глава государства спускался по трапу в аэропорту столицы Белоруссии и шел к кортежу, который отвез его во Дворец Независимости. Там российского лидера встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко, после чего лидеры обнялись перед телекамерами.

Выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин заявил, что Россия и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм во всех его проявлениях. По его словам, также продолжается проведение операции «Наемник», направленной на пресечение вербовки и выезда граждан стран сообщества за их пределы для участия в деятельности международных террористических организаций.

Что сказал генерал ФСБ о наемниках в рядах украинских войск

Путин декларировал необходимость совместной борьбы с наемниками, которые сегодня участвуют в боевых действиях на Украине, а позже могут быть в Киргизии и Армении, предположил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Эту общую проблему требуется решать комплексно», — отметил Михайлов.

Как подчеркнул генерал-майор, наемники «просто так с неба не падают». По его словам, они проходят подготовку и не всегда это происходит только в недружественных странах.

Как добавил Михайлов, поэтому сегодня важно объединение усилий для борьбы с боевиками-наемниками, это требует особого внимания.

«Их до фига. Приезжают в Россию, отправляются на Украину. Это проблема для всех стран мира», — считает генерал.

Почему на саммит ОДКБ не приехал Пашинян

Журналисты обратили внимание, что лидеры ОДКБ фотографировались на фоне флагов, среди которых был и армянский, но никого из Еревана не было на саммите в Минске. Ранее премьер-министр Никол Пашинян лично предупредил Александра Лукашенко, что не будет участвовать в заседании.

Спикер парламента Армении Ален Симонян 22 ноября тоже сообщил: он пропустит встречу в рамках ОДКБ, которая пройдет в декабре. По его мнению, его участие в саммите неуместно. Как добавил Симонян, Армения не планирует выходить из состава организации, несмотря на то, что ОДКБ «не выполняет своих обязательств» перед республикой.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в Минске отметил, что в конце декабря, когда в Санкт-Петербурге традиционно собираются все лидеры ОДКБ, Пашиняна все же ждут.

«Там будет неформальная встреча стран СНГ и формальное заседание ЕвраЗЭС. На этом заседании председателем после нас становится Армения, поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять палочку эстафеты от Владимира Путина», — предположил Ушаков.

Как Захарова прокомментировала отсутствие Пашиняна в Минске

Решение Еревана не участвовать в саммите вызывает сожаление, ранее заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова.

«Решение армянского руководства... вызывает, конечно, сожаление, мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны», — сказала она.

Захарова добавила, что Ереван не намерен блокировать работу уставных органов организации. Как подчеркнула представитель МИД РФ, Армения стремится вести переговоры с посредниками со стороны США и ЕС, но она уверена, что там не заинтересованы в установлении мира на территории Южного Кавказа, а преследуют цель вытеснения России из региона. По мнению Захаровой, к примеру, Париж, выступая на стороне Еревана, передал ему под видом военной помощи «неликвид».

«Разговоры о том, что Армения была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, <...> мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность и найти виновных в собственных просчетах», — заявила Захарова.

О какой угрозе говорил Лукашенко

Президент Белоруссии на правах хозяина саммита высказался о тех представителях стран, кто не приехал. Он подчеркнул, что лидеры ОДКБ обсуждали в том числе и ситуацию на Кавказе.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демарши без причин», — сообщил белорусский лидер.

Как отметил Telegram-канал SHOT, отсутствие Пашиняна на саммите было «компенсировано на 140%». На опубликованном фото изображены напитки с ужина, предположительно участников саммита, хотя прямо об этом не говорится. На переднем плане стоит коньяк «Ной 140 collection», цена которого в рознице достигает 75 тысяч рублей.

ОДКБ обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке

Помимо ситуации на Кавказе, на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе лидеры ОДКБ обсудили палестино-израильский конфликт. По мнению Лукашенко, из его искры может разгореться пламя новой мировой войны.

«Хотя тезис генерального секретаря ООН, который назвал одной из причин насилия отсутствие прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы, больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что необходимо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в мире.

Шойгу: «Мы укрепляем систему безопасности ОДКБ»

Системы безопасности, в том числе ПВО, стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности, они укрепляются с учетом опыта специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Кто новый начальник штаба ОДКБ

Новым начальником Объединенного штаба ОДКБ на саммите назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, который ранее командовал Воздушно-десантными войсками России (ВДВ РФ). Об этом сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Сердюков был командующим ВДВ РФ с 2016 по 2022 год. Именно он руководил миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане 6–19 января 2022 года. Ранее генерал-полковник возглавлял российскую группировку войск в Сирии и получил звание Героя России.

Что сказал на саммите ОДКБ Токаев

Выступая на заседании в узком составе, Лукашенко затронул тему соседней Украины. По его словам, поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки.

«Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко заверил, что размещенное на территории Белоруссии российское ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает Минску право голоса на международной арене.

Как отметил во время выступления на совете президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках ОДКБ нет необходимости постоянно запугивать друг друга словами о растущих угрозах входящим в нее странам. По его мнению, частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто ОДКБ кого-то боится.

«Вся сущность международного сообщества — это и есть наличие угроз», — подчеркнул Токаев.