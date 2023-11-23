Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России . Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства. Lenta.ru

Под санкции также попали юридические лица из сферы авиации, строительства, технологий. Они зарегистрированы, в частности, в России, Китае, ОАЭ и на Кипре. News.ru