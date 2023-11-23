Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только наличие мощного оружия может гарантировать безопасность в регионе. Его слова передает местное агентство БелТА.

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В четверг, 23 ноября, лидер республики принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие состоялось в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Минске.

Лукашенко отметил, что страны — члены организации давно наблюдают за «оборонительными маневрам» НАТО. По его словам, руководство Альянса начало организовывать подобные мероприятия еще в 1996 году после вывода ядерного оружия из Белоруссии.

Как сказал глава государства, это решение привело к расширению НАТО на Восток. Более того, в 2016 году союзники отработали возможный ядерный удар по белорусской территории.

«Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира (бывшего президента США — «Газета.Ru») Барака Обамы», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на этом фоне возмущение западных стран по поводу размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является «просто абсурдным». Минск не намерен использовать ракеты для угроз соседям, пояснил президент.

«Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех кто сделал язык силы мировым трендом», — уточнил белорусский лидер.