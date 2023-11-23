Вывезший полмиллиарда из России политик попросил Путина лишить его гражданства

«Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — сказал Усатый.