Аргентина предложила провести у себя мирную конференцию по Украине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, которая будет посвящена урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Clarin.

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«Мы предложили себя в качестве места проведения мирной конференции в Латинской Америке, если это будет уместно», — сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

Об этом она рассказала журналистам, комментируя телефонный разговор, который ранее провели Милей и Зеленский.

Президент Украины в своей публикации по итогам разговора не упоминал мирную конференцию. Однако Зеленский отметил, что пригласил избранного президента Милея посетить Украину, а также поблагодарил латиноамериканского политика за его позицию в отношении Киева.