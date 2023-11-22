Шольц обратился к Путину с призывом на саммите G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) призвал президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Шольц отметил, что Путин впервые с начала специальной военной операции принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20.

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с ее территории», — уточнил он.

По мнению немецкого лидера, достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине на основе принципов Устава ООН является важной целью.