В G20 назвали решение по конфликту Палестины и Израиля

Страны «Большой двадцатки» (G20) пришли к консенсусу по решению палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств в целях стабильности на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди . Трансляция выступления доступна на YouTube .

Моди подчеркнул, что страны «двадцатки» выступают против терроризма и насилия, а также сошлись на том, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в сектор Газа как можно скорее. По его словам, единственным способом разрешить геополитическую напряженность являются дипломатия и диалог.