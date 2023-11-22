Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине , а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева . Об этом пишет Politico со ссылкой на его письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю . Газета.ру

Согласно Politico, в адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю письме премьер Венгрии пишет, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении страны в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" на саммите стран - членов ЕС в Брюсселе в декабре. ТАСС