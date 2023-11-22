СМИ: США вынесли предупреждение Дели из-за подозрений в подготовке покушения

Индию обвиняют в желании убить правоведа. Financial Times (FT) заявило, что США вынесли предупреждение Дели из-за подозрений в подготовке покушения. Правящие круги Соединённых Штатов сообщили, что раскрыли планы убийства Гурпатванта Сингха Паннуна (Основного правоведа организации “Сикхи за справедливость”) на американской территории. США подозревают, что правящие круги Нью-Дели причастны к плану. В связи с этим они вынесли предупреждение Индии. Об этом издание FT сказало в среду со ссылкой на анонимные источники. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории РИА Новости.

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Основанная в 2007 году организация “Сикхи за справедливость” – это преимущественно американская организация. Она требует отделения части штата Пенджаб от Индии в качестве отдельной сикхской страны под названием “Халистан”. Данная организация была запрещена Нью-Дели в 2019 году.

При этом источники издания не уточнили, на какой стадии исполнения был сорван план. Один из них поведал массовой аудитории о том, что протест от Соединённых Штатов Америки был передан Индии после визита Нарендры Моди (Премьер-министра державы) в Вашингтон в июне.

Сам Гурпатвант Сингх Паннун имеет американо-канадское гражданство. Он сделал заявление о том, что угроза гражданам США на их территории представляет вызов суверенитету Соединённых Штатов Америки.

По данным одного из источников издания, федеральные прокуроры США выдвинули обвинение против одного предполагаемого участника заговора в окружной суд Нью-Йорка. Однако обвиняемый уже покинул государство.