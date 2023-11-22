Университет Амстердама не подтвердил решение о перемещении скифского золота

Университет Амстердама, который курирует работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить наличие договоренностей с Украиной о передаче ей скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что достигло договоренностей с музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. При этом нидерландское учреждение якобы отказалось от взыскания средств за девятилетнее хранение экспонатов.

В беседе с журналистами представитель музея Алларда Пирсона отказался комментировать украинские заявления, предложив обратиться в университет Амстердама. Его же представитель сказал, что не может подтвердить эту информацию.

Напомним, что в 2013 году четыре крымских музея направили в Бонн, а после в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме выставку «Крым — золотой остров в Черном море». После присоединения Крыма к России, в 2014 году, у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать скифское золото. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.