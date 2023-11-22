Университет Амстердама не подтвердил решение о перемещении скифского золота

В Нидерландах не подтвердили планы передать Украине скифское золото
Университет Амстердама, который курирует работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить наличие договоренностей с Украиной о передаче ей скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что достигло договоренностей с музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. При этом нидерландское учреждение якобы отказалось от взыскания средств за девятилетнее хранение экспонатов.
В беседе с журналистами представитель музея Алларда Пирсона отказался комментировать украинские заявления, предложив обратиться в университет Амстердама. Его же представитель сказал, что не может подтвердить эту информацию.
Напомним, что в 2013 году четыре крымских музея направили в Бонн, а после в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме выставку «Крым — золотой остров в Черном море». После присоединения Крыма к России, в 2014 году, у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать скифское золото. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.
Музеи Крыма пытались добиться пересмотра дела, но Верховный суд Нидерландов отказал им в просьбе. МИД России отмечал, что это решение суда является ангажированным.