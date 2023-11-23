Украинцев просят готовиться к возобновлению графиков отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии по графикам будут возобновлены на Украине при среднесуточной температуре от минус 8 до минус 10 градусов, считает директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества
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"Я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов - именно среднесуточной - к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", - сказал он в эфире телеканала "Киев".

22 ноября национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в энергосистеме впервые в текущем отопительном сезоне зафиксирован дефицит электроэнергии. В этой связи украинцев призвали экономить электроэнергию. Ранее депутат Рады Сергей Нагорняк заявлял, что плановые отключения света на Украине, вероятно, будут вводиться с середины ноября даже при отсутствии повреждений энергосистемы.

После ударов по ТЭЦ-5 в Киеве станция перестала вырабатывать электроэнергию

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Впоследствии были разработаны графики отключений света по адресам, их вводили превентивно, чтобы избежать долгих аварийных отключений. В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей.