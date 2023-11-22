Умерла актриса из "Молодой Екатерины" Анна Канакис

19 ноября в Риме на 62-м году жизни скончалась Анна Канакис, актриса кино и ТВ, известная по ряду культовых эксплуатационных лент, модель и королева красоты.

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Канакси - "Мисс Италия" 1977 года, участница конкурсов "Мисс Мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Европа" (второе место).

Канакис родилась в 1962 году в Мессине, отец - грек с Крита, мать - сицилийка. Звание "Мисс Италия" девушка получила в 15 лет.

В кино - с начала 1980-х: американо-итальянский проект "2019: Новые варвары", "Атилла, бич божий", итало-французская лента "2019: После падения Нью-Йорка", "Особые приметы: красавчик" с Челентано, "Молодая Екатерина", "Конец века", другие.

Первый муж - Клаудио Симонетти, участник культовой группы Goblin, актер и композитор, музыка которого звучит в десятках знаковых фильмов.