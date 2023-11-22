Израиль опубликовал список палестинских заключенных, которых планируют освободить

Минюст Израиля опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых планируют освободить в рамках договоренностей с ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

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В ведомстве отметили, что данные верны и их передали непосредственно правоохранительные органы.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представителя Красного Креста.

Президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал заключение сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников и временное прекращение огня.

По его словам, соглашение является моральным долгом государства. Политик выразил надежду на то, что сделка станет первым шагом к возвращению в Израиль всех удерживаемых лиц.