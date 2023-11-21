Конституционный суд Молдавии подтвердил отставку генпрокурора

«Подтверждается решение Конституционного суда № 159 от 16 ноября 2023 года, которым было отказано в ходатайстве о приостановлении действия указа президента Республики Молдова №1122 от 26 сентября 2023 года. <...> Судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали отдельные мнения по этому решению», — сообщили в суде.

Напомним, что в октябре 2021 года Стояногло задержали после его выступления, на котором тот рассказал о планах генпрокуратуры привлечь к ответственности всё правительство Молдавии за незаконный вывод средств из банковской системы страны в 2014-2015 годах. В мае 2023 года было принято решение об отставке Стояногло — в сентябре его подтвердила президент страны Майя Санду, подписав соответствующий указ. После этого депутаты оппозиционной Партии коммунистов Молдавии призвали Конституционный суд проверить законность президентского указа, но позже этот запрос был отменён. По словам самого экс-генпрокурора, эти обвинения являются личной местью молдавского президента.