Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем

Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» продлится пять дней, сообщили источники ливанской газеты Al Shark, знакомые с черновиком соглашения. Деловая газета "Взгляд"

"Боевики ХАМАС и "Исламского джихада" согласились отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем", - отметили источники. Газета.Ru