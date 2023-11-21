В Сети завирусилось видео с президентом Аргентины в костюме «Генерала Анкапа»
В соцсети X вспомнили отрывок с выступления недавно избранного президента Аргентины, либертарианца Хавьера Милея, на котором он спел про экономический кризис в стране в образе «Генерала Анкапа». Кадры опубликовали на странице Clash Reports.
«Генерал Анкап» — супергеройское альтер-эго Милея, в образе которого он неоднократно появлялся на публике. Оно отражает его приверженность анархо-капитализму. Костюм выполнен в цветах флага политической идеологии, где желтый обозначает свободный рынок, а черный цвет — антиэтатизм.
Напомним, что по итогам второго тура Милей набрал более 55% голосов. Новый президент уже заявил, что закроет местный Центробанк и переведет денежное обращение с аргентинского песо на доллар США. После победы западные СМИ обратили внимание на радикальные планы политика, в том числе и его готовность сократить государственные расходы на 15%, из-за чего его прозвали «экономистом с бензопилой».