В соцсети X вспомнили отрывок с выступления недавно избранного президента Аргентины, либертарианца Хавьера Милея, на котором он спел про экономический кризис в стране в образе «Генерала Анкапа». Кадры опубликовали на странице Clash Reports.

«Генерал Анкап» — супергеройское альтер-эго Милея, в образе которого он неоднократно появлялся на публике. Оно отражает его приверженность анархо-капитализму. Костюм выполнен в цветах флага политической идеологии, где желтый обозначает свободный рынок, а черный цвет — антиэтатизм.