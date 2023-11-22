Армия Израиля разрушила несколько сотен шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС

В секторе Газа обнаружено и разрушено около 400 шахт, которые являются частью сети тоннелей палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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В публикации говорится, что многие из шахт находятся на территории гражданских больниц, школ и домов.

"Солдаты продолжают сражаться в секторе Газа. На сегодняшний день военные выявили и уничтожили около 400 шахт террористических туннелей", - отметили в ЦАХАЛ.

До этого бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявлял, что туннели под больницей "Аш-Шифа" на территории сектора Газа были созданы израильскими рабочими несколько десятилетий назад.