Армия Израиля разрушила несколько сотен шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС

В секторе Газа обнаружено и разрушено около 400 шахт, которые являются частью сети тоннелей палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В публикации говорится, что многие из шахт находятся на территории гражданских больниц, школ и домов.
"Солдаты продолжают сражаться в секторе Газа. На сегодняшний день военные выявили и уничтожили около 400 шахт террористических туннелей", - отметили в ЦАХАЛ.
До этого бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявлял, что туннели под больницей "Аш-Шифа" на территории сектора Газа были созданы израильскими рабочими несколько десятилетий назад.
19 ноября израильские военные сообщали, что под крупнейшей в секторе Газа больницей "Аш-Шифа" был обнаружен 55-метровый тоннель. ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.