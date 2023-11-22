Зеленский захотел обсудить с Трампом его мирный план по украинскому конфликту
Украинский лидер Владимир Зеленский готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", - сказал Зеленский в интервью Fox News.
Он понимает, что остановить конфликт может признание Крыма и Донбасса частью России.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что после победы на выборах президента США в 2024 году сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
Зеленский пригласил бывшего американского лидера в Киев, чтобы поговорить с глазу на глаз. Украинский лидер обещал объяснить республиканцу, что тот не сможет добиться мирного урегулирования за сутки. Экс-президент США позднее отверг это предложение.