В ОДКБ сообщили о продолжении работы над проектом о направлении миссии в Армению
Работа над проектом решения о направлении в Армению мониторинговой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по другим практическим мерам после просьбы Еревана о снятии с повестки Заявления глав МИД ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе продолжается. Об этом говорится в опубликованном комментарии Секретариата ОДКБ.
"Накануне предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления. Работа над проектом решения СКБ (Совета коллективной безопасности - прим. ТАСС) о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается", - говорится в сообщении.