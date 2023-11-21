В ОДКБ сообщили о продолжении работы над проектом о направлении миссии в Армению

Работа над проектом решения о направлении в Армению мониторинговой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по другим практическим мерам после просьбы Еревана о снятии с повестки Заявления глав МИД ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе продолжается. Об этом говорится в опубликованном комментарии Секретариата ОДКБ.