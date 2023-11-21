Израиль и ХАМАС договорились о режиме прекращения огня

Режим прекращения огня, введенный в рамках соглашения между израильскими военными и палестинским движением ХАМАС, продлится четыре дня, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". RT на русском
Отмечается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины. Однако боевики могут запросить еще продлить режим прекращения огня под предлогом того, что не все несовершеннолетние заложники находятся в одном месте. ТАСС
Ранее газета Yedioth Ahronoth писала, что Израиль и ХАМАС продвинулись в переговорах по заложникам. По словам катарских посредников, бойцы палестинской группировки согласны освободить часть пленных в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. News.ru