В Британии назвали самого сексуального лысого мужчину

Рейтинг самых сексуальных лысых британцев возглавил член королевской семьи
В 2023 году первое место в рейтинге самых сексуальных мужчин с лысиной, составленном агентством Reboot, занял принц Уильям. Как отмечает Metro, рейтинг был составлен с учетом поискового трафика и физических характеристик знаменитостей.
Член британской королевской семьи потеснил прошлогоднего победителя, звезду «Форсажа» Вина Дизеля, который сейчас находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Джейсон Стейтем ( «Адреналин», «Перевозчик», «Неудержимые»).
В рейтинге Reboot учитывалось количество поисковых запросов в интернете о лысых знаменитостях с ключевыми словами «без рубашки» или «голый». Также составители сравнивали данные о росте, состоянии и о том, насколько черты лица знаменитостей соответствуют золотому сечению.
Еще один, «более сомнительный показатель» — это «коэффициент блеска», основанный на том, насколько сияет лысина каждого участника рейтинга, отмечает Metro.
Составители рейтинга также измерили «вокальную привлекательность» лысых знаменитостей, основываясь на том, насколько средняя частота их голоса близка к предполагаемому идеалу в 96 герц — немного ниже, чем в среднем у мужчин.
В рейтинг-2023 также вошли актер Сэмюэл Л. Джексон, основатель Amazon Джефф Безос, баскетболист Майкл Джордан, актеры Дуэйн Джонсон и Шемар Мур, баскетболист Шакил О’Нил, актер и бывший игрок американского футбола Терри Крюс.
Безос оказался на первом месте по «сексуальным» интернет-запросам, а вторым по этому показателю стал Дуэйн Джонсон.
В предыдущие годы в топ рейтинга также входили музыкант Pitbull, актеры Джон Траволта, Брюс Уиллис и Стэнли Туччи, комик и мастер боевых искусств Джо Роган.