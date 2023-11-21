В Британии назвали самого сексуального лысого мужчину

В 2023 году первое место в рейтинге самых сексуальных мужчин с лысиной, составленном агентством Reboot, занял принц Уильям. Как отмечает Metro, рейтинг был составлен с учетом поискового трафика и физических характеристик знаменитостей.

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Член британской королевской семьи потеснил прошлогоднего победителя, звезду «Форсажа» Вина Дизеля, который сейчас находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Джейсон Стейтем ( «Адреналин», «Перевозчик», «Неудержимые»).

В рейтинге Reboot учитывалось количество поисковых запросов в интернете о лысых знаменитостях с ключевыми словами «без рубашки» или «голый». Также составители сравнивали данные о росте, состоянии и о том, насколько черты лица знаменитостей соответствуют золотому сечению.

Еще один, «более сомнительный показатель» — это «коэффициент блеска», основанный на том, насколько сияет лысина каждого участника рейтинга, отмечает Metro.

Составители рейтинга также измерили «вокальную привлекательность» лысых знаменитостей, основываясь на том, насколько средняя частота их голоса близка к предполагаемому идеалу в 96 герц — немного ниже, чем в среднем у мужчин.