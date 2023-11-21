Албанские оппозиционеры устроили в парламенте протест с дымовыми шашками

Албанские оппозиционеры организовали протест в парламенте — они разожгли дымовые шашки, устроили небольшой пожар и соорудили баррикаду из стульев, пытаясь помешать палате принять бюджет на 2024 год. Об этом сообщает KosovaPress.

Спикер парламента Албании Линдита Никола начала заседание с чтения повестки дня и объявлений, но ее прервали депутаты оппозиции с дымовыми шашками. Никола начала спорить с ними.

«Почему вы не хотите говорить о повышении зарплат? [В бюджете предусмотрено — прим.ред.] повышение зарплаты 30 тысячам учителей. Бесплатные учебники для 231 тысячи школьников. Финансовая поддержка 50 тысяч студентов. Я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с приглашением продолжить обсуждение бюджета, как того заслуживают граждане», — подчеркнула она.

В итоге законопроект о бюджете был принят без обсуждения из-за акций депутатов-оппозиционеров, которые на протяжении нескольких недель препятствовали заседаниям парламента, отмечает Euronews.

Лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша, экс-президент и бывший премьер-министр, обвинил правительство в попытках заставить оппозицию замолчать. Он назвал целью своей партии «принести плюрализм в парламент».

Ранее албанская прокуратура обвинила Беришу и его зятя в коррупции в связи с земельной сделкой, касающейся территории спортивного клуба. Политику вменяют использование влияния на посту премьер-министра в 2005-2009 годах в пользу его зятя.