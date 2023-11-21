После окончания конфликта на Украине Зеленскому предрекли судьбу Троцкого

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что с Владимиром Зеленским после окончания конфликта могут разделаться также, как с революционером Львом Троцким. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, когда лидеры западных государств приезжают с визитами на Украину к Зеленскому, то называют его «лицом войны». Политики намекают, что ему следует уступить место тому, кто сможет заключить мирный договор с РФ. Экс-советник считает, что украинский лидер окажет услугу своим гражданам, если уйдет в отставку и приблизит окончание конфликта с Россией.

Вместе с этим Макгрегор предположил, что Зеленский может стать «объектом возмездия» на фоне потерь, которые понесла украинская армия в ходе боевых действий. Он признался, что будет удивлен, если украинский лидер останется в живых.

«Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», — сказал полковник.