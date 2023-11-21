После окончания конфликта на Украине Зеленскому предрекли судьбу Троцкого
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что с Владимиром Зеленским после окончания конфликта могут разделаться также, как с революционером Львом Троцким. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, когда лидеры западных государств приезжают с визитами на Украину к Зеленскому, то называют его «лицом войны». Политики намекают, что ему следует уступить место тому, кто сможет заключить мирный договор с РФ. Экс-советник считает, что украинский лидер окажет услугу своим гражданам, если уйдет в отставку и приблизит окончание конфликта с Россией.
Вместе с этим Макгрегор предположил, что Зеленский может стать «объектом возмездия» на фоне потерь, которые понесла украинская армия в ходе боевых действий. Он признался, что будет удивлен, если украинский лидер останется в живых.
«Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», — сказал полковник.
Напомним, ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы РФ раздавили украинскую армию, которая была до зубов вооружена западным оружием. Он отметил, что российские войска стали сильнее, чем два года назад и добавил, что США сейчас не хотели бы воевать с Россией.