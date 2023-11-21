Белый дом отверг призывы к Байдену отказаться от попытки переизбрания в силу возраста

Белый дом категорически отрицает, что в окружении президента США демократа Джо Байдена царит тревога из-за его низких рейтингов среди сограждан, и фактически отвергает адресованные американскому лидеру призывы рассмотреть возможность отказа от попытки переизбрания на высший государственный пост.

Выступая 20 ноября на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь главы американской администрации Карин Жан-Пьер ушла от прямого ответа на просьбу сообщить, как советники Байдена реагируют на высказывания одного из ключевых политстратегов Демократической партии США Дэвида Аксельрода относительно хода избирательной кампании. Аксельрод на протяжении нескольких последних дней публично высказывается, по сути, в пользу схода Байдена с предвыборной дистанции в силу его преклонного возраста, настаивает на том, чтобы у демократов на авансцену вышло более молодое поколение политических деятелей. Байдену 20 ноября исполнился 81 год, и он, таким образом, стал самым пожилым главой государства в американской истории.

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"Дело не в возрасте"

"Я, безусловно, не стану давать комментарии в ответ на слова каждого человека, которому есть что сказать. <...> Тревогу за кулисами не бьют", - заверила Жан-Пьер, говоря о призывах Аксельрода и неутешительных для Байдена результатах новых социологических опросов в США.

"По нашему мнению, дело не в возрасте, а в опыте президента. Вот как мы считаем", - заявила пресс-секретарь.

"Он (Байден - прим. ТАСС) в состоянии управляться с многочисленными внешнеполитическими вызовами. Он способен делать это. И это благодаря его опыту", - утверждала официальный представитель Белого дома.

"Я бы без колебаний поставила на выносливость президента, его мудрость, способность добиваться поставленных целей на благо американского народа, выбирая между ним и любым, любым [его потенциальным противником на предстоящих выборах]", - сказала Жан-Пьер.

Мнение политтехолога

В опубликованном 18 ноября интервью газете The New York Times Аксельрод оценил шансы Байдена на победу на предстоящих в США через год президентских выборах не более чем в 50%, "возможно, [даже] меньше".

С точки зрения Аксельрода, который играл ключевую роль в предвыборных кампаниях 44-го президента США Барака Обамы, входил в число его ближайших помощников и считается одним из наиболее авторитетных политстратегов демократов, Байден и его окружение фактически пытаются "обмануть природу, а это очень рискованно".

Он считает, что "у них есть настоящая проблема, если они рассчитывают на то, что одержат победу [на следующих выборах] за счет [вероятного кандидата в президенты США от республиканцев Дональда] Трампа", и в этой связи напомнил, что являвшаяся кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2016 году и проигравшая Трампу ХиллариКлинтон "действовала так же".

В этом же материале The New York Times, подготовленном обозревателем Морин Дауд, сообщалось, что Аксельрод философски воспринял то, что Байден с гневом отреагировал на рассуждения архитектора побед демократа Обамы. Байден, как говорилось в статье газеты Politico от 13 ноября, отозвался лично об Аксельроде в свете высказываний последнего на тему выборов практически нецензурно. Аксельрод еще 5 ноября на странице в социальной сети X (ранее Twitter) задался вопросом о том, следует ли Байдену продолжать бороться за переизбрание, отвечает ли это интересам страны.

По словам Аксельрода, он без обиды относится к полученной от Байдена характеристике. При этом он выразил надежду, президент и его окружение "не считают, что социологические опросы неверны, потому что это не так".

Удобная обувь и кокосовый торт

Как подчеркивалось в опубликованной Politico 19 ноября статье, у видных сторонников Байдена и ключевых доноров Демпартии США есть "глубокая обеспокоенность" по поводу того, что избирательный штаб американского лидера выработал, возможно, неадекватные подходы к решению проблемы негативного восприятия его возраста соотечественниками.

В этом же материале уточнялось, что "близкие к президенту лица" обсуждали возможность обеспечения того, чтобы ему на публике приходилось "проходить более короткие дистанции", его отказа от костюмных туфель в пользу "более удобной" обуви, в том числе в целях "уменьшения риска падений". В статье указывалось, что, "с точки зрения некоторых демократов, команда Байдена слишком легкомысленно отвергает идею о том, что фактор возраста президента может навредить ему на выборах".

Жан-Пьер 20 ноября поначалу просто отвергла свежие рейтинги, свидетельствующие о том, что Байдену не удается заручиться поддержкой большинства избирателей. Однако затем она напомнила, что и президенты-демократы Обама и Билл Клинтон находились в свое время в схожей ситуации, были, согласно результатам социологических опросов, обречены на поражение, а затем добились переизбрания, вопреки прогнозам.

"Так что ничего необычного в этом нет", - полагает представитель Белого дома.

Она также ответила на вопрос о том, как Байден намерен отпраздновать день рождения.

"Есть традиция. Они будут придерживаться этой традиции. То есть они смогут отпраздновать день рождения президента в семейной кругу на Нантакете позднее на этой неделе. И они, разумеется, отметят кокосовым тортом, как они традиционно и делают", - заявила Жан-Пьер.