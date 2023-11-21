На Украине хотят конфисковать оператора «Киевстар», ранее связанного с бизнесменами РФ
Активы мобильного оператора «Киевстар» могут конфисковать на Украине по решению правительства. Ранее эта компания была собственностью российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косоногова. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма, передает URA.RU со ссылкой на издание «Экономическая правда».
Он уточнил, что соответствующие службы уже приступили к оценке правовой ситуации.
«Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией» — отметил Шурма.
Сведений о том, будет ли изъята какая-то часть активов или речь идет о полной конфискации, пока нет.
В октябре украинский суд арестовал акции мобильного оператора «Лайфселл», компанию контролировали Фридман, Авен и Косогов. Служба безопасности Украины отобрала все активы российских предпринимателей.