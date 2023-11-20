Президент США помиловал двух индеек

Президент США Джо Байден традиционно помиловал двух индеек перед Днём благодарения. Об этом сообщает CBS News.

При этом церемония помилования индеек выпала на 81-й день рождения Байдена. В соответствии с ежегодной традицией, мероприятие прошло на Южной лужайке Белого дома. В этом году помилованными птицами стали индейки по кличке Свобода и Колокольчик.

«Эти птицы по-новому понимают выражение “пусть звенит свобода”», — заявил Байден.

Кроме того, во время своей речи после церемонии Байден выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди США Розалин Картер, которая умерла в воскресенье в возрасте 96 лет.

«На этой неделе мы соберемся с людьми, которых мы любим, и с традициями, которые каждый из нас создал в своих семьях. Мы также подумаем о близких, которых мы потеряли, в том числе и бывшую первую леди Розалин Картер, которая шла своим собственным путем, вдохновляя на этом пути нацию и мир», — добавил американский президент.

Ежегодная традиция чествования индейки на День благодарения берёт своё начало в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу 33-му президенту США Гарри Трумэну. Согласно утверждению Белого дома, именно Трумэн положил начало этой традиции, однако Библиотека и музей Трумэна заявляет, что на самом деле традицию заложил 16-ый президент США Авраам Линкольн. Согласно эой теории, сын Линкольна однажды убедил отца не убивать птицу, которую семья политика собиралась съесть на Рождество.