«Худшее впереди». В ЕС высказались об эскалации на границе РФ и Финляндии

Европейские политики полагают, что возможна дальнейшая эскалация ситуации с беженцами на границе России и Финляндии, рассказал в интервью финскому порталу Yle профессор Варшавского университета Мацей Душчик.

Эксперт предположил, что в вопросе работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе «худшее еще впереди».

По его мнению, в дальнейшем беженцы, на фоне официального закрытия КПП, начнут прибывать на территорию республики не только через пропускные пункты, но и через труднопроходимые леса, по которым проходит граница между Россией и Финляндией.

Ученый заметил, что Хельсинки в дальнейшем следует ожидать различных провокаций. Он добавил, что против страны в настоящее время ведется «гибридная война».

Напомним, что ранее власти Польши обвиняли в миграционном кризисе Белоруссию. В Варшаве заявляли, что Минск не следит за беженцами, позволяет им проникать через белорусско-польскую границу. В Белоруссии категорически отвергали все обвинения со стороны властей соседней страны.