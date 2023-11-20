Названа цель визита советника Байдена в Израиль

В Израиль в понедельник, 20 ноября, прибыл старший советник Байдена Амос Хохштейн. Он проведет переговоры с высокопоставленными израильскими чиновниками о предотвращении войны между Израилем и Ливаном, пишет Axios со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что Хохштейн намеревается встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, министром стратегических дел Израиля Роном Дермером, начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Источник пояснил, что в Вашингтоне опасаются разрастания конфликта между ЦАХАЛ и ливанским движением «Хезболла» до полноценной войны.

Собеседник портала отметил, что высокопоставленные американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более широкой войны в Ливане. Это, по их мнению, приведет к тому, что США будут вынуждены полноценно вмешаться в конфликт.