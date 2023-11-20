В офисе Зеленского допустили конфискацию крупного мобильного оператора Украины

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил о высокой вероятности принятия санкций в отношении одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар». Его слова приводит «Экономическая правда».

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Помимо санкций, есть вероятность и конфискации компании. Шурма добавил, что ситуацию с правовой точки зрения изучают соответствующие службы и юристы.

Ранее в совет директоров «Киевстара» вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он занял место независимого неисполнительного директора совета директоров.