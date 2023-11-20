Мишель поблагодарил Финляндию за защиту восточных границ ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз полностью солидарен с решением Финляндии ограничить движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Российской Федерацией. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

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Политик выразил благодарность Хельсинки «за эффективные усилия по защите внешней границы Европы».

Он также указал, что «попытки России использовать уязвимых мигрантов в качестве инструментария будут встречены соответствующим ответом».

20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что кабмин страны может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится.