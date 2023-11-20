СМИ: Пакистан может временно лишиться поддержки США

Одиннадцать членов конгресса США обратились с официальным письмом к госсекретарю Энтони Блинкену, в котором призвали приостановить помощь Пакистану до тех пор, пока там не будет восстановлен конституционный порядок и проведены свободные выборы. Об этом пишет издание Dawn.

Конгрессмены также запросили юридическое заключение, чтобы оценить, способствовала ли помощь от США нарушениям прав человека в Пакистане.

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«Мы просим приостановить будущую помощь в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан решительно не двинется к восстановлению конституционного порядка, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов, в которых все партии смогут свободно участвовать», — говорится в письме американских политиков.

Документ был подписан конгрессменом Ильхан Омар, которая является одним из поборников мусульманских интересов в конгрессе США, а также Фрэнком Паллоне-младшим, Хоакином Кастро, Саммером Ли, Тедом В. Лью, Диной Титус, Ллойдом Доггеттом и Кори Буш.

Большая часть тех, кто подписал документ, является членами прогрессивной группы в конгрессе, которая сыграла ключевую роль в освещении палестинского вопроса в Вашингтоне, а также добивается немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Конгрессменов особенно беспокоить закон о богохульстве в Пакистане, в который могут быть внесены правки. По мнению американских законодателей, эти изменения приведут к «затягиванию петли вокруг небольших религиозных групп» и преследованию в стране религиозных меньшинств.

Признавая значение Пакистана как давнего союзника, подписавшие письмо члены Конгресса США также подчеркнули необходимость решения в Пакистане таких проблем, как ограничение свободы выражения мнений, слова и религии, насильственные исчезновения, военные суды, а также преследование и аресты политических оппонентов и правозащитников.