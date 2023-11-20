Макрон и Си назвали выход из конфликта в секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, по итогам которого назвали мирное сосуществование Израиля и независимой Палестины выходом из конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Макро и Си согласились, что в первую очередь необходимо избежать дальнейшей эскалации конфликта, особенно усугубления гуманитарного кризиса.

«Фундаментальный выход из израильско-палестинского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств», — заявили главы государств.

Си и Макрон также договорились поддерживать контакты по международным вопросам и «вносить вклад в поддержание мира».

За мирное сосуществование Израиля и независимой Палестины ранее выступили в МИД Германии.

Этой концепции придерживаются многие другие страны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке — в соответствии с решениями Совбеза ООН - должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.