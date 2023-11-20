Грузинская оппозиция презентовала «Антироссийскую стратегию»

«Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов презентовала в понедельник грузинская оппозиционная парламентская партия «Лело», назвав ее «Актом защиты Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил лидер партии, оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе, Грузия должна ужесточить визовой режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года.

По его словам, также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии.

Радикально настроенный оппозиционер предложил запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов.

Хазарадзе в своей стратегии также требует прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.

«Вот такими инициативами мы служим Грузии», – сказал он, передает телеканал «Мтавари» («Главный»).

Нынешние власти страны банкир назвал «постыдными пророссийскими». «Грузинская мечта» относит партию «Лело» к радикальной оппозиции, флагманом которой является саакашвилевское «Единое национальное движение».