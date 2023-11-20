Грузинская оппозиция презентовала «Антироссийскую стратегию»
«Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов презентовала в понедельник грузинская оппозиционная парламентская партия «Лело», назвав ее «Актом защиты Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявил лидер партии, оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе, Грузия должна ужесточить визовой режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года.
По его словам, также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии.
Радикально настроенный оппозиционер предложил запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов.
Хазарадзе в своей стратегии также требует прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.
«Вот такими инициативами мы служим Грузии», – сказал он, передает телеканал «Мтавари» («Главный»).
Нынешние власти страны банкир назвал «постыдными пророссийскими». «Грузинская мечта» относит партию «Лело» к радикальной оппозиции, флагманом которой является саакашвилевское «Единое национальное движение».
По последним социологическим опросам, партия «Лело», представленная ныне четырьмя депутатами, по итогам выборов-2024 не наберет 5%, чтобы попасть в будущий парламент.