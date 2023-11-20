В Венгрии появились плакаты с призывом саботировать политику фон дер Ляйен

В Венгрии были установлены рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», которые призывают жителей страны «не плясать под дудку» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, щиты появились в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент, которые должны пройти в июне следующего года.

«На них фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса», — отмечается в статье.

А слоган на щитах гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку». Аналогичные щиты партия «Фидес» размещала в 2019 году, но тогда на них был изображен предшественник фон дер Ляйен Жан-Клод Юнкер.

Ожидается, что Венгрия, отличающаяся скептицизмом в плане Украины и декларирующая отказ от разрыва отношений с Россией, станет центральной темой на следующем саммите ЕС, пишет агентство.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина «цинично» не решает вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Также в Будапеште считают «несвоевременными» переговоры о вступлении Украины в ЕС, поскольку в стране не соблюдается свобода слова и СМИ и не проводятся выборы.