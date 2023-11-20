В немецком таблоиде Bild вышла статья под заголовком «Шольц нарушает свое налоговое обещание». Издание отмечает, что предвыборное обещание будущего канцлера Олафа Шольца оставить НДС сниженным «было не чем иным, как пустой болтовней».

В ходе федеральной избирательной кампании 2021 года Шольц, тогда кандидат в канцлеры, утверждал, что НДС на еду в ресторанах и барах останется сниженным на семь процентов.

До пандемии коронавируса еда в немецких ресторанах облагалась 19-процентным НДС. В июле 2020 года ставка была снижена до семи процентов, чтобы поддержать индустрию общественного питания. Это решение продлевалось в течение нескольких лет, но теперь с продлением возникли проблемы из-за «дыры в федеральном бюджете в 60 миллиардов евро», отмечает Bild.

По данным Bild, перед выборами Шольц заявлял, что это не временная мера, а постоянная.

Однако с 1 января 2024 года снова будут взиматься полные 19 процентов с заказанных в ресторане шницелей, фрикаделек, пиццы, карривурста и другой популярной в Германии еды. В итоге шницель, который раньше стоил меньше 20 евро, подорожает до 22,91 евро.