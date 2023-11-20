Эксперт оценил избрание нового президента Аргентины
Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в разговоре с Рамблером прокомментировал избрание Хавьера Милея на пост президента Аргентины, а также высказался о перспективах дальнейших отношений Буэнос-Айреса и Москвы.
Согласно итогам подсчета 86,59% голосов аргентинских избирателей, Хавьер Милей победил на президентских выборах в стране, набрав 55,95% голосов. У его соперника Серхио Массы 44,04%. Масса уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
Милей - ультраправый политик, он сам себя определяет как "анархо-капиталист" и противник государства. И Милею будет трудно осуществить многие объявленные им ранее реформы, учитывая, что у него нет парламентского большинства, что в Аргентине нет ни одного губернатора от его партии. Да, большинство аргентинцев проголосовало за Милея, однако в стране также существует большая оппозиция - и среди населения, и в политическом сообществе. И можно говорить о том, что Милей сделает акцент на внутреннюю политику, поскольку сейчас Аргентина находится в кризисной ситуации - там бедность, высокий уровень преступности, гиперинфляция и так далее. Поэтому внешняя политика будет у него на втором плане.Збигнев ИвановскийГлавный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук
Эксперт вместе с тем напомнил, что Милей уже пообещал сокращать связи Аргентины с Китаем и Бразилией, а также высказался против вступления страны в состав БРИКС.
"Милей говорил, что его ключевыми партерами будут США и Израиль, а также отмечал, что выступает против Бразилии и Китая, обвинив их в "склонности к коммунизму.<...> У нас же [в России] Аргентина традиционно считалась стратегическим партером, но теперь, думаю, она им не будет. С другой стороны, Милей - прагматик, поэтому, полагаю, экономические отношения сохранятся на том же уровне", — сказал специалист, добавив, что детально говорить об изменениях во внешнеполитическом курсе Аргентины можно будет после первых шагов Милея на президентском посту.
Россия надеется, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания Хавьера Милея новым главой государства, а сотрудничество между Москвой и Буэнос-Айресом будет укрепляться. Об этом ранее заявил посол России в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.