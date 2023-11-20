Милей - ультраправый политик, он сам себя определяет как "анархо-капиталист" и противник государства. И Милею будет трудно осуществить многие объявленные им ранее реформы, учитывая, что у него нет парламентского большинства, что в Аргентине нет ни одного губернатора от его партии. Да, большинство аргентинцев проголосовало за Милея, однако в стране также существует большая оппозиция - и среди населения, и в политическом сообществе. И можно говорить о том, что Милей сделает акцент на внутреннюю политику, поскольку сейчас Аргентина находится в кризисной ситуации - там бедность, высокий уровень преступности, гиперинфляция и так далее. Поэтому внешняя политика будет у него на втором плане.

Збигнев Ивановский Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук