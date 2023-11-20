Ереван попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране

"<...> Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал генсек ОДКБ. ТАСС