В Словакии на время разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Пункт пропуска «Вышне-Немецке» — «Ужгород» на границе с Украиной, заблокированный словацкими перевозчиками, вновь начал свою работу. Об этом заявил официальный спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет «Газета.ру».

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Накануне словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через КПП «Вишне-Немецке» на границе с Украиной. При этом ожидается, что с 23 ноября к акции присоединятся польские фермеры, в том числе организация «Обманутая деревня». Они планируют перекрыть КПП на национальной дороге DK 28.

«В ходе взаимодействия с представителями пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в пункте пропуска «Вышне-Немецке», — заявил Демченко.

При этом он не уточнил, как надолго снята блокада пункта пропуска, отметив при этом, что в очереди в направлении Украины там стоят около 350 грузовиков.