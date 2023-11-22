В Словакии на время разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

В Словакии временно разблокирован пункт пропуска на границе с Украиной
Пункт пропуска «Вышне-Немецке» — «Ужгород» на границе с Украиной, заблокированный словацкими перевозчиками, вновь начал свою работу. Об этом заявил официальный спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет «Газета.ру».
Накануне словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через КПП «Вишне-Немецке» на границе с Украиной. При этом ожидается, что с 23 ноября к акции присоединятся польские фермеры, в том числе организация «Обманутая деревня». Они планируют перекрыть КПП на национальной дороге DK 28.
«В ходе взаимодействия с представителями пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в пункте пропуска «Вышне-Немецке», — заявил Демченко.
При этом он не уточнил, как надолго снята блокада пункта пропуска, отметив при этом, что в очереди в направлении Украины там стоят около 350 грузовиков.
Акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого украинского продовольствия на европейские рынки.