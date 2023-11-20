Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News.

По данным опроса, рейтинг одобрения Джо Байдена снизился до 40% и стал самым низким за время его президентства. Это связано с тем, что значительное большинство избирателей не одобряют его подход к внешней политике и палестино-израильскому конфликту, отмечается в статье.

Также исследование показало, что действующий президент США впервые отстает от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году.

При этом выяснилось, что сильнее всего рейтинг Байдена упал среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет.

Один из проводивших исследование социологов Джефф Хорвитт из Hart Research Associates обратил внимание на то, что не может вспомнить другого такого случая, чтобы внешняя политика, не связанная с применением американских войск, так повлияла на рейтинг действующего главы США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, захватив заложников, в том числе и детей. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа, стороны перешли в состояние войны. При этом в США поддержали действия Израиля, а президент Джо Байден отдал распоряжение направить израильским властям дополнительную помощь.