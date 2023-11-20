Крайне правый политик Хавьер Милей, который одержал победу на выборах президента Аргентины, сделал первое заявление после своего избрания. Он пообещал работать со всеми странами «свободного мира».

— Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир. Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее, — заявил он, выступая с речью перед своими сторонниками.

Политик оценил ситуацию в Аргентине как критическую, передает РИА Новости.

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Российской Федерацией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах. За него проголосовали 55,95 процента избирателей, это следует из итогов подсчета 86,59 процента бюллетеней.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на выборах президента Милея с победой. Заявление он сделал до официального объявления результатов голосования.